Aziz Yıldırım o toplantıda ne konuştu! Toplantı fotoğrafındaki o detay...
Camianın eski isimleriyle görüşen yıldırım, “Başkanlığı bırakınca hiç konuşmadım. amacım Fenerbahçe’nin bölünmemesi” dedi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, eski yöneticiler Ali Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, eski başkan Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti.
Hürriyet'in haberine göre; Pandemi sürecinde evinden çıkmadığı belirtilen Yıldırım’ın görüşmede, “F.Bahçe Başkanlığı’nı bıraktıktan sonra hiçbir konuda konuşmadım ve yorum yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Amacım F.Bahçe’nin bölünmemesi” dediği öğrenildi.
Ayrıca Kocaman ve Yıldırım’ın fotoğrafını paylaşan Emenike, “Bu iki büyük lidere olan aşkım çok fazla” ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin 2007'de 100. yıla özel olarak hazırlattığı tuşlu telefonu kullanması dikkat çekti.