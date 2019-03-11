Aziz Yıldırım: Elbet ben de konuşacağım

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, geride kalan hafta sonunda Diyarbakır'da katıldığı etkinlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile yaşadığı diyaloğu aktardı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum nedeniyle Aziz Yıldırım'ın yaşadığı üzüntüyü tasvir eden Çekirge, aralarında geçen sohbetten bölümler de aktardı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesindeki köşesinin ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır mitingi sırasında Aziz Yıldırım’la da beraberdik. O da memleketi Ergani’yi anlatıyordu. İlk çocukluk yıllarını...

Ama minibüsten inip de sokağa çıkınca...

Öyle bir ilgi var ki...

Sarılan, “Aman başkanım” diyen...

“Başkanım ne olacak bu hal” diye soran...

Önümüz kesiliyor. Başkan kurtulmak için zorlanıyor. Kimseyi de kırmak istemiyor.

Ama ne mümkün... Bırakmıyorlar. Kimisi sarılıp elini öpüyor. Kimisi fotoğraf çektiriyor. En son bir genç önüne dikiliyor. Baktım ağlayacak. Hatta neredeyse ağlıyor.

Aziz Yıldırım yutkunuyor. Ama konuşmuyor.

“Çocuklar ben konuşmuyorum. Ben başkan değilim. Yönetim inşallah çözer” diyor.

Diyor ama dinleyen kim:

“Başkanım. Canım başkanım. Bu haller nasıl geldi başımıza...”

Kendimizi bir kebapçıya zor atıyoruz. Bu defa garsonlar başlıyor. Sonunda lokantanın sahibi çocukları uyarıyor:

Böyle bir Diyarbakır görülmemiştir

“Başkana soru sormak yok.”

İşte o an çektiriyoruz bu fotoğrafı... Diyorum ki:

“Aziz Başkan, şimdi ben bu fotoğrafın altına bir şey yazacağım. Yol boyunca gördük. Taraftar soruyor.”

Aziz Başkan, “Fatih yapma. Ben şimdi...” diyor.

Israr ediyorum.

“En azından önünü kesen taraftar için...”

O zaman şöyle diyor:

“Elbette gün gelince ben de konuşacağım...”

Bundan başka söze gerek var mı?