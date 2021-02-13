Aziz Tokat: 'Emekli maaşımı kulübe veriyorum'

Ordu 1. Amatör Küme takımlarından Esnafspor’un aralıksız 58 yıldır antrenörlüğünü yapan ve dün kulübüyle 2 yıl daha sözleşme yenileyen 83 yaşındaki Aziz Tokat, FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hocaya, bu aidiyet duygusunu, gelir kaynağını ve daha ne kadar devam etmek istediğini sorduk. Söz şimdi Aziz hocada...

'Kendimi gençlere ve futbola adadım'

"Sporu, çocukları, gençleri çok seviyorum. Önce Ordu futboluna, sonra da Türk futboluna yetenekli isimleri sunmamın verdiği şevkle bugünlere kadar geldim. Tüccarlığı bırakarak kendimi gençlere ve futbola adadım. 58 yıldır aynı hırsla devam ediyorum. 6 arkadaşımla beraber bu kulübü kurduk. Elbette teklifler geldi ancak Esnafspor'u bırakamadım. Orduspor'da bir dönem altyapı sorumlusu olarak görev aldığım zaman bile Esnafspor'u aksatmadım."

'Kulüp benim evladım gibi...'

"Ayaklarım tuttuğu sürece devam edeceğim. 2 yıl daha uzattık sözleşmemizi. Oğlumla beraber çalıştırıyoruz Esnafspor'u. Benden sonra oğlum Kartal Murat Tokat geçecek takımın başına. Varisim oğlumdur. Emekli bir adamım. Bu kulüpten tek kuruş gelirim yok. Aksine emekli maaşımı dahi Esnafspor'a harcıyorum. Zaman zaman esnaflardan da kulüp için para topluyorum. Kulüp benim evladım gibi..."

Atalay Özçelikli