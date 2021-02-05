Aziz Gökhan Geylani: Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttık

TFF 1. Lig’de konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 3-1 yenen Yılport Samsunspor’un yardımcı antrenörü Aziz Gökhan Geylani, "Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum." dedi. Geylani, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşma öncesi Samsunsporlu taraftarların meşale şovu ile kendilerini stada uğurlamasının futbolcuları mutlu ettiğini belirtti.

Taraftarların takımlarına bağlılığının bu maçın kazanılmasında ciddi bir motivasyon sağladığına işaret eden Geylani, şunları kaydetti:

"Royal Hastanesi Bandırmaspor, topladığı 27 puanın 15’ini son 6 haftada toplamıştı ve ligin en fazla ikili mücadele kazanan takımıydı. Önde baskıyla başlayalım, savunma ve orta saha bloğu arasında fazla sayıda buluşma gerçekleştirelim ve bunun devamında da merkez ve kenar ataklarıyla sonuca gidelim diye düşünmüştük. Maça iyi başlayıp, golü de bulduk. Yine önde oynamaya devam ederken, korner sonrasında oyun 1-1’e geldi. İlk yarı 2 pozisyon verdik, bizim de 2-3 pozisyonumuz vardı. Maçın ikinci yarısını gayet iyi oynadık. Yakaladığımız 5-6 pozisyon var. İki topumuz direkten döndü. Yapmak istediklerimizi sahaya daha iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Bunda erken top çalmamızın da etkisi var. Bu maçtan 3 puanla ayrıldık."

Aziz Gökhan Geylani, 2 hafta üst üste deplasmanda oynayacaklarını, aynı oyun stratejisiyle 2 maçı da kazanmayı istediklerini sözlerine ekledi.