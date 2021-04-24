Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Aziz Çetin, "Mete Kalkavan ile ilgili camiamızın problemleri var. 3 gün önce Galatasaray maçını yöneten hakemin yine verilmesi, bu karar tartışılsın. 4. hakem bizim yedek kulübemizle sürekli diyalogdaydı, yan kulübeye gözükmedi. Podolski'ye verilen 2. sarı çok basitti, maç sonunda Kudryashov'a niye kırmızı çıktı, anlamadım. Yayıncı kuruluşa da çağrım var, inşallah bir Anadolu takımı da İstanbul takımına gol attığında Milli Takım gol atmış gibi bağırırsınız" dedi.