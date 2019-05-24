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Aziz Behich, Medipol Başakşehir'de

Aziz Behich, Medipol Başakşehir'de

24 Mayıs 2019, Cuma 16:45
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Aziz Behich, Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Kulübü, PSV Eindhoven'da forma giyen savunma oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de bir dönem Bursaspor forması da giyen Avustralyalı oyuncu, 3 yıl boyunca İstanbul ekibinin formasını terletecek.
Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda'nın PSV Eindhoven kulübünden Avustralyalı defans oyuncusu Aziz Behich ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Aziz Behich'e hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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