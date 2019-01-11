Aziz Behiç’e Göztepe kancası

Sol bek arayışları devam eden Göztepe, sezon başı Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Aziz Behiç'i gözüne kestirdi.

11 Ocak 2019, Cuma 06:14
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Aziz Behiç’e Göztepe kancası

Bursaspor’un sezon başında 1.5 milyon Euro’ya PSV Eindhoven’a sattığı Aziz Behiç, devre arasında Süper Lig’e dönebilir. Sol bek arayışında olan ve kesenin ağzını açan İzmir ekibi, Aziz Behiç’in peşinde.

Hollanda ekibinde fazla forma şansı bulamayan ve sadece 4 lig maçında çıkan gurbetçi futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Başkan Mehmet Sepil’in planı Aziz’i bonservisiyle birlikte PSV’den transfer etmek. Göztepe’nin diğer sol bek adayları ise Ali Adnan ve Emilo İzaguirre.

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