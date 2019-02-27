Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek final maçında Çukurova Basketbol'a 77-66 mağlup olan Beşiktaş'ın başantrenörü Aziz Akkaya, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Aziz Akkaya, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirterek, ”Gerçekten takım olarak gerek maç esnasında gerek maç sonunda oyuncularımı tebrik ettim. Oyuncularıma fazla şans veremedim. Şans verdiğim oyunculardan 4 tanesi bu gün burada yoktu maalesef. Takım elinden geleni yaptı. En azından tribünde olanlara, televizyonlarının karşısında olanlara güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Sonuna kadar oyunun içinde kalmaya çalıştık” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa’ya kazanmak için geldiklerini söyleyen Akkaya, “Camiamızdan özür diliyoruz, kazanmak istiyorduk ama olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız, play-off'a bakacağız. Türkiye Kupası'nın kurayla yapılması lazım. Sonuçta play-off zaten oynanıyor. Türkiye Kupası'nda bir değişiklik olsun. Türkiye Kupası'nın sürprizlere gebe olması lazım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı oyuncu Jeanne Epoupa ise, ”Bu maçta gayet iyi oynadık. Çukurova son derece iyi bir takım ama biz de elimizden geleni yaptık. 40 dakikalık bir mücadele ortaya koyduk. Bu maçtan ancak pozitif sonuçlar alabiliriz çünkü son ana kadar savaştık ve iyi bir maç çıkarttık” dedi.