League of Legends’de Orta koridor AP/Büyücü şampiyonlarından biri olan Azir karakterinde, S11 sezonu için yapılan değişiklikler, Rün değişimi, Rün rehberi, yetenek skilleri, oynama şekli ve şampiyon tanıtımı için bu rehberi derledik.

Kumların İmparatoru Azir

Kumların İmparatoru Azir, ölümsüzlüğe yaklaşmış oldukça gururlu bir şampiyondur. Oldukça eski zamanlarda kendisi Shurima'nın ölümlü bir imparatoruydu. Kibri yüzünden zaferin en büyüğünü yaşarken ihanete uğradı. Bu ihanet onun ölümüyle sonuçlandı. Şimdi aradan geçen onca yıl sene sonra yükselişe geçen muazzam bir güçlü oluşan bir varlık olarak geri döndü. Kumları boylayan şehri yeniden hayat bulurken Azir, şehrinin eski görkemli günlerine geri dönmesini arzulamaktadır.

Kumların İmparatoru Azir Oynanış Biçimi

League of Legends’de en çok tercih edilen ve en iyi şampiyonlardan biri olan Azir, genellikle profesyonel oyuncuların tercih ettiği bir karakterdir. Oynanma taktikleri arasında pek çok farklı kombo ve kombinasyon vardır. Klavyeden W yeteneği ile ortaya kumdan bir asker çıkarır. Ardından klavyeden E yeteneği ile Kayan Kumlar skilini kullanarak, kumdan çıkardığı askerin konumuna doğru atılır.

Son olarak klavyeden Q yeteneği ile Kumların Fatihi skilini kullandığında hedef aldığı konuma doğru atılarak rakip şampiyonların içerisine dalar. Şampiyonun ultisi İmparatorluk Muhafızlarıdır. Bu skili kullandığında ise rakip takımın şampiyonlarını havaya savurur ve büyü hasarı verir.

Kumların İmparatoru Azir S11 Rün Dizilimi

Azir şampiyonunun rün diziliminde anahtar rolü üslenen kabiliyet “Ölümcül Tempo”dur. Azir, anlık kazandığı %50 saldırı hızı ile anında rakibini tek seferde indirme olanağı yakalayabilir. Azir rün dizilimi ise; İsabet, Büyücülük, Mana Akışı Yüzüğü, Yücelik, Ölümcül Tempo, Zafer, Efsane: Kan ve Son Darbe şeklinde olmalıdır.

Azir Şampiyonu Yeni Rünler;

İsabet

Büyücülük

Ölümcül Tempo

Mana Akışı Yüzüğü

Pratik Zeka

Yücelik

Efsane: Çeviklik

Biç Devir olmak üzere;

+9 Saldırı Hızı

+10 Değişken Kuvvet

+6 Büyü

Kumların İmparatoru Azir S11 Yetenek Skilleri

Azir orta koridorda oynayan bir AP Büyücüdür. Şampiyon yok edilen rakip kalelerinin kalıntılarından ya da yok edilen dost kalelerin kalıntılarından Güneş Kursu oluşturabilir. En önemli yetenek skillerinden olan Güneş Kursu, her 3 dakikada bir yıkılan bir kulenin kalıntılarından bir kule inşa eder. Bu kule normal bir kula gibi görünebilir fakat 1 dakika içerisinde kaybolur.

Kumların Fatihi skili ise kumdan çıkan askerle hedef konuma gitme emri verir. Askerler koşarkan içinden geçtikleri ya da çarptıkları rakiplere 70 / 95 / 120 / 145 / 170 büyü hasarları verir. Ayrıca 1 saniyeliğine 25% yavaşlatma etkisi uygular.

Kayan Kumlar skilinde ise Azir kumdan çıkardığı bir askere doğru atılarak 80 / 120 / 160 / 200 / 240 şeklinde 1.5 saniyeliğine hasar emen bir kalkana sahip olur.

İmparatorluk Muhafızları skilinde Azir'in çağırmış olduğu zırhlı askerler yan yana dizilerel ileri hücum eder. Bu hücum rakiplerin geriye doğru savrulmasına neden olurken 150 / 250 / 450 şeklinde büyü hasarı verir.

Azir yetenek Skilleri;

Kumların Fatihi: 2- 4- 5- 7- 9

İleri: 1- 8- 10- 12- 13

Kayan Kumlar: 3- 14- 15- 17- 18

İmparatorluk Muhafızları 6- 11- 16

Kumların İmparatoru Azir S11 Counter

Azir her ne kadar güçlü bir şampiyon olsa da onu yenebilecek Counter Pickler bulunur. Ziggs ve Xerath gibi yetenekleriyle rakibini uzaktan dürten karakterler tercih edebilirsiniz.

Azir yetenek skilerine karşılık verecek şampiyonlar;

Vel'Koz

Xerath

Ekko

Swain

Ziggs

Syndra

Kumların İmparatoru Azir Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Nashor'un Dişi

Luden'in Çığlığı

Liandry'nin Izdırabı

Rylai'nin Kristal Asası

Rabadon'un Şapkası

Kozmik Hızlandırıcı