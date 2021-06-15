Azerbaycan Milli Takımı’na Türk sponsor

Azerbaycan Futbol Federasyonu ile Türkiye’nin önde gelen giyim markası Kiğılı arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun Bakü’de bulunan merkez binasındaki anlaşmaya, Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Elhan Mammadov ile milli futbolcular Araz Abdullayi ve Sertan Taşkın katıldı. Abdullah Kiğılı da toplantıda online olarak yer aldı. Toplantıda ilk sözü alan Abdullah Kiğılı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in söylediği gibi 2 devlet tek millet olarak hareket ediyoruz. EURO 2020’de Türkiye’nin Galler ve İsviçre maçlarına Azerbaycan’ın ev sahipliğinde hazırlanıyoruz. Biz de AFFA’ya giyim sponsoru olduk. AFFA’nın şıklığını Kiğılı’ya teslim etmesinden dolayı başkana saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Hilal Suerdem: “Onur ve gurur duyuyorum”

Azerbaycan Futbol Federasyonu Başkanı Elhan Mammadov, Abdullah Kiğılı’yı Bakü’ye davet ederken, “Pandemi nedeniyle bu imza töreni biraz gecikti. Ancak bir taraftan da avantaj oldu. Bakü’de futbolun bayram havasını yaşıyoruz ve büyük heyecan hissediyoruz” dedi. Toplantıda konuşan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, yapılan sponsorluk anlaşmasından dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, “Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Karabağ ile ilgili sıkıntılar aşıldı ve bugünlere geldik. Spor kardeşliktir ve spor devletleri birleştirir. Biz de şirketler olarak katkı sağlamak istiyoruz. Bu nedenle Azerbaycan Milli Takımı’nın şıklığı artık bize emanet. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkana teşekkür ediyorum, milli takıma da başarılar diliyorum” açıklamasını yaptı.

Toplantının ardından anlaşma imzalandı ve karşılıklı hediye alışverişiyle lansman tamamlandı.