Azerbaycan Grand Prix’si 2023’e kadar Formula 1 takviminde

Azerbaycan Grand Prix’si, 2023 yılına kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Bakü’de düzenlenen törende Azerbaycan ile Formula 1 arasında, Azerbaycan Grand Prix’sinin 2023’e kadar takvimde yer almasına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Formula 1 CEO’su Chase Carey imza attı.

2014’te Azerbaycan ile Formula 1 arasında, 2016’dan itibaren ilk beş yıl yarışların kesin düzenleneceği, akabindeki beş yıl için ise daha sonra karar verilmesini öngören 10 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, ilki 2016’da olmak üzere 3 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın bu sezonki Azerbaycan ayağı 30 Nisan’da koşulacak.

AA