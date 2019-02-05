Azerbaycan Grand Prix’si 2023’e kadar Formula 1 takviminde

Azerbaycan Grand Prix’si, 2023 yılına kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

05 Şubat 2019, Salı 11:09
- A +
Azerbaycan Grand Prix’si 2023’e kadar Formula 1 takviminde

Azerbaycan Grand Prix’si, 2023 yılına kadar Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

Bakü’de düzenlenen törende Azerbaycan ile Formula 1 arasında, Azerbaycan Grand Prix’sinin 2023’e kadar takvimde yer almasına yönelik anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Formula 1 CEO’su Chase Carey imza attı.

2014’te Azerbaycan ile Formula 1 arasında, 2016’dan itibaren ilk beş yıl yarışların kesin düzenleneceği, akabindeki beş yıl için ise daha sonra karar verilmesini öngören 10 yıllık anlaşma imzalanmıştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü, ilki 2016’da olmak üzere 3 kez Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmıştı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın bu sezonki Azerbaycan ayağı 30 Nisan’da koşulacak.

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.