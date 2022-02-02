Az dökülmüş saça da saç ekimi mümkün

Saç dökülmesi sorunu bazı kişilerde sadece ön saç çizgisinde, şakaklarda ya da tam tepe noktasında hafif açıklık şeklinde oluşabilir. Bu durumda saç ekiminde kişinin çok fazla sayıda saç kökü transfer edilmesine ihtiyaç olmaz.

DHI saç ekimi yöntemiyle yapılabilir

Az dökülmüş saça saç ekiminde greft sayısı belirlenirken saçın döküldüğü alanın çapı belirlenerek kişiye özel saç tasarımı yapılır. Ve ekilmesi gereken saç kökü sayısı belirlenir. Ön saç çizgisi hafif gerileyen kişiler için ortalama 1.000 grefte ihtiyaç olabilir.

Yaygın olarak kullanılan saç ekimi teknikleri arasında FUE ve alt grubu teknikler ile DHI (Direkt Saç Ekimi) gibi teknikler yaygın olarak tercih edilmektedir. Modern teknikler kullanılarak yapılan saç ekimlerinde ekilecek greftler donör bölgeden tek tek alınarak saç dökülmesi sorunu yaşanan bölgelere yine teker teker ekilir. Bu işlem sırasında hem donör bölgeye hem de saç ekimi yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Bu operasyon süresince hastanın hiçbir şey hissetmemesine yardımcı olur. Ekilen greft sayısına göre operasyon birkaç saat içinde tamamlanmış olur.

İyileşme süreci farklı değildir

Modern teknikler ile yapılan saç ekimi işlemlerinde saçın tıraşlanmasına gerek olmadığı için donör bölgede görülebilen bir belirti olmaz. Saç ekimi yapılan alanlarda da kesi ya da kanal açmaya gerek olmadığı için bu bölgelerde de yara izi oluşmaz. Birkaç hafta aşırı sıcaktan uzak durarak ve güneş ışıklarına karşı koruma sağlayarak önlem alınabilir. Bunun dışında saç ekim uzmanınızın size vereceği bakım ürünlerini kullanmak ve gerekli talimatlara uyum sağlamak yeterli olacaktır.

Saçların büyüme sürecine dikkat edilmelidir

Kabuklanma ve şok dökülme sürecinin ardından bir iki ay içinde saçlarınız büyümeye başlar. 6 ay içinde gözle görülür oranda büyüme gerçekleşir. Yaklaşık 1 yıl içinde saçınız normal döngüsüne girmiş olur. Doğal saçınız gibi kestirerek istediğiniz şekli verebilirsiniz. Özellikle kafanın arka kısmından alınan saç kökleri dökülme riski içermediği için ekilen saçlarınız kalıcı olur.

Var olan saçlarınızın ise dökülmesi ilerleyen süreç içinde devam edecektir. Bu süreç içinde gerekli görüldüğü durumlarda oluşan seyrek alanlara saç ekimi yaptırmanız gerekebilir.

Kadınlar için de uygundur

Modern tekniklerde saçın tıraşlanmasına gerek olmadığı için saç ekim operasyonları kadınlar içinde uygun bir seçenek haline gelmiş durumdadır. Az dökülmüş saça saç ekimi operasyonlarından kadınlar da duruma göre faydalanabilir.