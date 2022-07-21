Yeni sezonda 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor hazırlıklarına devam ediyor. İlk etap kampını tamamlayan Balıkesir temsilcisi, 2. etap çalışmalarını yapmak üzere Afyon'a hareket etti. Profesyonel liglerde kalıcı olmayı ve üst liglere tırmanmayı hedefleyen Ayvalık ekibinin başında ise takımla özdeşleşen deneyimli hoca Mehmet Yıkılmazdağ var.

2009'dan bu yana kulübün elde ettiği başarıların neredeyse tamamında başmimarlardan biri olan 48 yaşındaki teknik adam, BAL Ligi'nden 3. Lig'e taşıdığı takımıyla yine sezona damga vurmak istiyor. Genç ve potansiyelli oyuncuları deneyimli oyuncularla takviye ederek lige girmeyi planlayan Ayvalıkgücü Belediyespor, 13 yıllık teknik adamlık kariyerinin 11 yılını kulüpte geçiren Yıkılmazdağ ile hedefe yürümeyi amaçlıyor.