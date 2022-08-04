Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e tekrar yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor'da geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan futbolcular ve teknik heyetin primleri yatırıldı.

Başkan Mehmet Babayiğit ve yönetim kurulu, "Şampiyonluk yolunda emeği geçen futbolcu kardeşlerimizin ve teknik ekibimizin şampiyonluk primleri dahil olmak üzere alacakları ödenmiş olup bugün itibariyle bir lira alacakları kalmamıştır. Geçtiğimiz sezondaki şampiyonluğumuzda emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilir, bizden yana haklarımızı helal eder, spor hayatlarında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

AYVALIK, (DHA)



