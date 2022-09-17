TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Ayvalıkgücü Belediyespor, yarın evinde 1 müsabakada 1 mağlubiyet alan Ergene Velimeşespor'la karşılaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanacak 3'üncü hafta karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Geçen hafta galibiyetle tanışıp, hafta içinde kupadan elenen Turgutluspor, 15.00'te Alagöz Holding Iğdır FK'ya konuk olacak. 3'üncü Grup'ta 1 puanı bulunup, kupada havlu atan Bergama Belediyespor ise 15.30'da deplasmanda Niğde Anadolu FK ile kozlarını paylaşacak. (DHA)