2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den (BAL) TFF 3. Lig’e çıkma başarısı gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor törenle kupasını aldı. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda bugün oynanan Bulvarspor maçı öncesi düzenlenen törende Ayvalıkgücü Belediyespor’a kupasını TFF İcra Kurulu ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.

Kupa seremonisinde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç, Yalova ASKF Başkanı Tamer Erbul, bölge ASKF Başkanları ile Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit yer aldı.

TFF olarak tüm liglerin kalitesini en üst noktaya getirmek için çalıştıklarını belirten Ali Düşmez, "Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi önderliğinde, değerli Yönetim Kurulu arkadaşlarımla birlikte uyum içinde Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için yoğun mesai harcıyoruz. Bunun olumlu yansımalarını şimdiden görmek bizleri mutlu ediyor. Geçen hafta Bulvarspor’a kupasını takdim etmiştik, şimdi de aynı başarıyı gösteren Ayvalıkgücü Belediyespor için buradayız. 6 yıl sonra profesyonel liglere yükselen Ayvalıkgücü Belediyespor’u tebrik ediyor, 3. Lig’de de başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.