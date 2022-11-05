Ayvalıkgücü Belediyespor-Ofspor maç sonucu: 0-0

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve yarışı veren Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Yeşilyurt D.Ç Ofspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran Ayvalık ekibi 18 puana, Ofspor ise 7 puana ulaştı.
STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural
HAKEMLER: Erdem Demirtaş, Yusuf Şimşek, Halil Tolgahan Demir
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner, Hasan (Dk. 46 Recep), Samet, Polat, Tugay, Kemal, Hakan (Dk. 46 Ertuğrul), Hamit (Dk. 78 Gökhan), Hami (Dk. 80 Celal), Burak (Dk. 62 Veysel), Yunus Emre
YEŞİLYURT D.Ç. OFSPOR: Burak - Bora, Ali Osman, Hamza, Oktay (Dk. 46 Vedat), Fatih Mert, Ömer, Muhammet Serdar, Muhammed Furkan, Miraç (Dk. 67 Ercan), Ahmet
SARI KARTLAR: Muhammet Serdar (Yeşilyurt D.Ç. Ofspor)