Ayvalıkgücü Belediyespor-Kuşadaspor maç sonucu: 0-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta zirve mücadelesi veren Kuşadasıspor, 2’de 2 yaptı. Geçen hafta deplasmanda evinde Ergene Velimeşespor’ u yenen Kuşadasıpor deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor’u tek golle geçmesini bildi. İlk yarıda iki takım da gol üretemezken, konuk Kuşadasıspor’da saheneye 76'ncı dakikada çıkan Emirhan galibiyeti getiren isim oldu. Kuşadasıspor bu sonuçla 12 puana yükseldi, Ayvalıkgücü ise 8 puanda kaldı.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Tolga Akbaba, Hakan Yoldaş, Batuhan Bıyıklı

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner - Davut (Dk. 84 Gökhan), Samet, Polat, Hakan, Tugay, Hamit (Dk. 78 Celal), Burak (Dk. 62 Veysel), Yunus Emre (Dk. 46 Hami), Kemal, Ertuğrul

KUŞADASISPOR: Necati - Türker, Berkay, Özgür, Hamit, Emirhan, Muhammet (Dk. 46 Ali Öztürk), Cağrı (Dk. 42 Süleyman), Taha, Murat (Dk. 83 Aziz), Emircan (Dk. 90 Atakan)

GOL: Dk. 76 Emirhan (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Samet (Ayvalıkgücü), Necati (Kuşadasıspor)