Ayvalıkgücü Belediyespor-Kahramanmaraşspor maç sonucu: 2-1

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta zirve mücadelesi veren Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor, sahasında Kahramanmaraşspor’u 2-1 yendi. Ayvalıkgücü, 45’inci dakikada Burak ile öne geçip ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Kahramanmaraşspor 54’üncü dakikada Halil İbrahim ile beraberliği yakaladı. Kahramanmaraşspor’un sevinci 1 dakika sürdü. Veysel, 55’inci dakikada attığı golle Ayvalıkgücü’ne 3 puanı getirdi. Ev sahibi takımda Polat 70’te kırmızı kart gördü. Maçı 10 kişi tamamlayan Ayvalıkgücü, 29 puana yükselirken, Kahramanmaraşspor ise 10 puanla düşme hattında kaldı.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Sinan Dereci, Ali Rıza Öztürk, Coşkun Yalçın

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz – Davut, Samet, Polat, Recep (Dk. 89 Sergen), Tugay, Hamit, Hami (Dk. 58 Yunus Emre), Burak (Dk. 89 Gökhan), Kemal (Dk. 75 Hakan), Ertuğrul (Dk. 46 Veysel)

KAHRAMANMARAŞSPOR: Enes (Dk. 45 Burak Cemal)– Deniz, Rahmi, Tayfun, Gökhan (Dk. 71 Furkan), Berkay, Murat, Mehmet Akif, Ozan, Halil İbrahim, Özcan (Dk. 85 Baran)

GOLLER: Dk. 45 Burak, Dk. 55 Veysel (Ayvalıkgücü), Dk. 54 Halil İbrahim (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Hami, Samet, Recep (Ayvalıkgücü), Ozan, Gökhan, Mehmet Akif (Kahramanmaraşspor)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Polat (Ayvalıkgücü)

DHA