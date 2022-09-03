Ayvalıkgücü Belediyespor - Bulvarspor maç sonucu: 3-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk maçında evinde Bulvarspor'la karşı karşıya gelen Ayvalıkgücü Belediyespor sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Konuk Bulvarspor maçın 23'üncü dakikasında Hasan Ahmet'le öne geçti: 0-1. Ertuğrul 43'üncü dakikada skora denge getiren isim oldu: 1-1.
Bulvarspor karşılaşmanın 66'ncı dakikasında Hasan Türkyılmaz ile yeniden üstünlük sayısını buldu: 1-2. Bitime 5 dakika kala topu ağlara gönderen Hami beraberliği getirirken, Ayvalıkgücü 90'ıncı dakikada Kemal'in golüyle karşılaşmayı 3-2 kazandı. (DHA)