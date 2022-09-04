Ayvalıkgücü Belediyespor, 3 puanın sevincini yaşıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iki kez geriye düştüğü ilk hafta maçında evinde Bulvarspor'u son 5 dakikada Hami ve Kemal'in (P) ayağından bulduğu penaltı gollerle 3-2 mağlup eden Ayvalıkgücü Belediyespor, sezona 3 puanla başlamanın sevincini yaşıyor.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de elde ettiği şampiyonluk kupasına dünkü maçtan önce düzenlenen törenle kavuşan kırmızı-beyazlılar, 6 yıl sonra dönüş yaptığı profesyonel lige zaferle başladı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan Ayvalıkgücü, gelecek hafta Giresun deplasmanında Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. (DHA)