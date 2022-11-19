Ayvalıkgücü Belediyespor 1-1 Orduspor 1967

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Play-Off’u hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 65’inci dakikasında Kemal, Ayvalıkgücü’nü öne geçirdi. Konuk takım 73’üncü dakikada Abdulkadir ile dengeyi sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1’er puanı yazdırdı.

STAT: Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Burak Yücetağ, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Mehmet Öcal

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz – Davut, Samet, Polat, Recep, Turgay, Hamit, Burak (Dk. 82 Gökhan), Yunus Emre (Dk. 53 Veysel), Kemal, Ertuğrul

ORDUSPOR 1967: Ömürcan – Erdinç, Burak (Dk. 68 Cevatcan), Adem, İsmail, Yusuf, Samican (Dk. 77 Serhat), Ufuk (Dk. 72 Güney), Metin (Dk. 68 Harun), Uğur, Abdulkadir

GOLLER: Dk. 65 Kemal (Ayvalıkgücü), Dk. 73 Abdulkadir (Orduspor 1967)

SARI KARTLAR: Yunus Emre, Burak, Veysel (Ayvalıkgücü), Samican, Burak, Uğur, Abdulkadir (Orduspor 1967)