Ayvalıkgücü Belediyespor 1-1 Eynesil Belediyespor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 19'uncu hafta mücadelesinde Ayvalıkgücü Belediyespor, evinde Amberçay Eynesil Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Eynesil Belediyespor 60'ıncı dakikada Yusuf'un penaltı golüyle öne geçti. Bu gole ev sahibi ekip 66'ncı dakikada Tugay ile yanıt verdi. Karşılaşmada başka gol olmadı: 1-1. Bu sonuçla Play-Off hattındaki yerini koruyan Ayvalıkgücü Belediyespor 31 puana, Eynesil Belediyespor ise 25 puana ulaştı.

STAT: Ayvalık Hüsnü Uğural

HAKEMLER: Hasan Avcı, Yakup Bulut, Tufan Selvi

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz - Davut, Samet, Recep, Tugay, Kemal, Ertuğrul (Dk. 81 Celal Baver), Hakan, Hamit (Dk. 65 Burak), Hami (Dk. 65 Gökhan), Yunus Emre (Dk. 46 Oğuz)

AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR: Mert - Erhan (Dk. 81 Emre Bayram), Maksut (Dk. 86 Efekan), Doğukan (Dk. 73 Selahattin Enes), Metin, Kadir Samet, Cengizhan, Emre Kars, Bekir Mustafa, Yusuf (Dk. 86 Ali), Furkan

GOLLER: Dk. 60 (Pen) Yusuf (Eynesil Bld), Dk. 66 Tugay (Ayvalıkgücü Bld)

SARI KARTLAR: Kemal, Hakan, Ertuğrul (Ayvalıkgücü Bld)