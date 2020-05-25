Ayva Çekirdeği, içerisindeki yararlı maddeler sayesinde, ciltteki yanık izlerinden, saç sağlığının korunmasına kadar pek çok anlamda faydalıdır. Ancak faydalarından doğru şekilde yararlanmak için tüketim aşamasını, kullanım dozunu iyi ayarlamak gerekiyor. Uzmanların tavsiyesi olan Ayva Çekirdeği, çok fazla tüketildiğinden zarar verebiliyor.

Ayva çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Cilt üzerinde bulunan gözenekler, zaman içerisinde dış etkenlerden dolayı tıkanırlar. Gözeneklerin tıkanması, cildin rahat nefes alamamasını, sonrasında gelecek olan hastalıkları tetikleyebilir. Ayva çekirdeği, cilt gözeneklerinin temizlenmesini sağlamanın yanında, ayrıca cildi sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.

Ciltte meydana gelen sivilce ve yanıkların tedavi edilmesinde Ayva Çekirdeği kullanılabilir. Geçmiş dönemlerde bu amaçla kullanılmış, faydaları yüksek oranlarda sağlanabilmiştir.

Sivilce ve siyah noktalar insanlar arasında gittikçe yaygın hale gelen sorunlar arasında bulunuyor. İnsan alışkanlıklarının 21. yüzyılda tamamen değiştiği göz önüne alındığında, bu sorunlarla baş etmek için doğal yöntemlere başvurmak en doğru karar olabilir. Ayva çekirdeği, dikkatle tüketilirse, sivilce ve siyah noktalarla iyi şekilde mücadele edebilir.

Ayva çekirdeğinin cilt üzerindeki etkiler saymakla bitmiyor. Gözenekleri açmasında, sivilce ve siyah noktaları yok etmede önemli etkilere sahip. Sadece bunlarla sınır değil. Ayva çekirdeği, ciltte meydana gelmiş çatlakların yok olmasına da destek sağlıyor. Cilt görünümünün mükemmel olabilmesine yardımcı oluyor.

Ayva Çekirdeğinin önemli faydalarından birisi, dudak bölgelerinde gelen çatlaklara iyi gelmesidir. Nemlendirici etkisi sayesinde, kısa sürede dudak çatlaklarını yok edebiliyor.

Ayva çekirdeği saç sağlığını koruyucu etkiye sahiptir. Nemlendirici özelliği bulunan Ayca çekirdeği, yağlanmaya karşıt yapıdadır. Bu farklı yapısı sayesinde, saç sağlığına yönelik birçok üründe kullanılıyor.

Ayva çekirdeği, saç sağlığında oldukça geniş etkilere sahiptir. Yağlanma sorununu bitiren Ayva Çekirdeği aynı zamanda, saçların daha gür ve parlak olmasını sağlayabiliyor.

Ayva çekirdeklerinin çayı tüketildiği zaman enfeksiyonlara oldukça yüksek miktarda destek olabiliyor. Oluşabilecek enfeksiyon riskini minimum düzeye indiriyor.

Ayva çekirdeğinin önemli özellikleri arasında, ishale karşı etkili olmasıdır. ishali bitiren Ayva çekirdeği, sindirim sisteminin daha güçlü olması için aktif destekleyici görev görüyor. Sindirimin her aşamasında kolaylık sağlayan Ayva çekirdeği, bu anlamda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Ayva çekirdeği ne işe yarar?

Ayva çekirdeğinin faydalarının yanında, ne işe yaradığı ile ilgili merak edildiğini belirtmek gerekiyor. Hangi alanlarda işe yaradığı, insan için ne gibi yararlarının olduğu soruları sıkça soruluyor.

Kepeğe karşı etkili

Ayva çekirdeği, düzenli tüketim halinde saç sağlığına birçok fayda veriyor. Bu faydaları arasında en az bilineni ise kepeği yok edici gücünün olmasıdır. Özellikle saç bölgesinde meydana gelmiş mantara karşı kullanılabileceği, kepeği tamamen yok edici görevi görebileceği belirtiliyor.

Rahatlatıyor

Ayva çekirdeği, şayet doğru şekilde kullanılırsa, vücut üzerinde rahatlatma etkisi gösterebilir. Bu etkisinden faydalanmak için mutlaka dikkatle tüketilmesi gerektiğini unutmamak gerekiyor.

Ayva çekirdeği nasıl kullanılır?

Ayva çekirdeğinin faydalarından yararlanmanın en temel yolu, nasıl kullanılacağını bilmekten geçiyor. Kullanımı bilinmediği halde, yararlarından faydalanmak pek mümkün olmuyor. Ayva çekirdeği kullanımı.

Ayva çekirdeğini mümkün olduğu kadar ağız yoluyla tüketmemelisiniz. Çünkü ağız yoluyla tüketimi, bağırsak rahatsızlıklarında, mide problemlerine kadar birçok soruna yol açabilir.

Ayva çekirdeğini en etkili kullanmanın yöntemi, çekirdeği su içerisine koyup 24 saat boyunca beklemektir. 24 saatin ardından suyun jel olduğunu görecek, rahatlıkla kullanabileceksiniz. Elbette jeli içmeniz mümkün değil, cildinize ve saçlarınıza sürebilirsiniz.

Bunun haricinde Ayva çekirdeklerini kaynatarak içebilirsiniz. 10 tane ayva çekirdeğini 1 bardak suya koyu kaynatarak içebilirsiniz. Çekirdekleri yemenize gerek yoktur, sadece suyunu içmeniz yeterlidir. Daha farklı kullanım şekli için uzmanlara danışabilir, bilgi alabilirsiniz.

Ayva çekirdeğinin zararları var mı?

Ayva çekirdeği, sağlık üzerinde ciddi denebilecek yan etkilere veya zararlara sahip değildir. Fakat ağız yoluyla tüketmemek gerekiyor. Eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa, gebelik dönemindeyseniz veya bebek emziriyor iseniz Ayva çekirdeği kullanmanın tavsiye edilmiyor. Ayva çekirdeği, hastalıkları tedavi etmek amaçlı kullanılmadığından, uzmanlara danışmaktan çekinmemelisiniz.



