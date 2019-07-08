Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü 2019- 2020 sezonu kombine yenileme dönemi başladı. Genel satışın ise 18 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un 2019-2020 sezonunda Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda geçerli olacak kombinelerinin satışına başlandı. 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar yenileme işlemi yapılacak ve 18 Temmuz Perşembe günü ise genel satış başlayacak. Kombineler; VIP Tribün 2500 TL, Maraton Tribün D-E-F Bloklar 750 TL, Maraton Tribün A-B-C-G-H-I Bloklar 650 TL, Kapalı Tribün TL 650 TL, Kale Arkası Tribünleri 250 TL'den satışa açıldı.

Kombine alımı sırasında Passolig yıllık kart kullanım süresinin en az 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Kombineler, 'www.passo.com.tr' veya Alanyaspor Passolig Ofisi'nden taksit avantajıyla yenilenebilecek. Taksitli kombine yenilemelerinde yüzde 8 vade farkı uygulanacak. Kombine yenileme için 'www.passo.com.tr' adresinden üye girişi yapılarak, 'kombine rezervasyonlarım' bölümünden bir önceki sezona ait kombine aynı koltuk numarasıyla yenileme yapılabilecek.



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