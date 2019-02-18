Aytemiz Alanyaspor yükseliyor

Süper Lig’de sezona Mesut Bakkal yönetiminde giren ve ilk 12 hafta sonunda 12 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın’ın gelişinden önce 16. sırada, düşme potasında yer alıyordu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 06:13
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Aytemiz Alanyaspor yükseliyor

Tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte adeta uçuşa geçen Güney ekibi, çıkışını Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte sürdürdü. Bordo- Mavililer’i 2-0 devirmeyi başaran Turuncu-Yeşililler, puanını 28’e yükseltirken, aynı zamanda 10. sıraya kadar da tırmandı.

Arayı açtılar...

22. haftanın sonunda 28 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etmeyi başardı. Güney ekibi, bu süre içerisinde de rakip fileleri 16 kez havalandırken, kalesinde ise 8 gol gördü. Turuncu- Yeşilliler, düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 4’e çıkardı.

Cisse şov devam ediyor

Büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor’da en dikkat çeken isimlerden birisi ise Papiss Cisse oldu. Trabzonspor mücadelesinde 2-0’lık zaferi getiren golleri kaydeden Senegalli santrfor, son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor. Oynadığı ilk 12 maçta 4 gol kaydeden Senegalli forvet, bu sayıya şimdiden son 4 maçta ulaşmış durumda.

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