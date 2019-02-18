Aytemiz Alanyaspor yükseliyor

Tecrübeli çalıştırıcı ile birlikte adeta uçuşa geçen Güney ekibi, çıkışını Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte sürdürdü. Bordo- Mavililer’i 2-0 devirmeyi başaran Turuncu-Yeşililler, puanını 28’e yükseltirken, aynı zamanda 10. sıraya kadar da tırmandı.

Arayı açtılar...

22. haftanın sonunda 28 puana ulaşan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etmeyi başardı. Güney ekibi, bu süre içerisinde de rakip fileleri 16 kez havalandırken, kalesinde ise 8 gol gördü. Turuncu- Yeşilliler, düşme potasıyla arasındaki puan farkını da 4’e çıkardı.

Cisse şov devam ediyor

Büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor’da en dikkat çeken isimlerden birisi ise Papiss Cisse oldu. Trabzonspor mücadelesinde 2-0’lık zaferi getiren golleri kaydeden Senegalli santrfor, son dönemdeki performansıyla göz dolduruyor. Oynadığı ilk 12 maçta 4 gol kaydeden Senegalli forvet, bu sayıya şimdiden son 4 maçta ulaşmış durumda.