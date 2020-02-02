Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maç sonucu 2 - 0

Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleyi 2-0 kazanmayı bildi.

Alanyaspor'un gollerini 45. dakikada Tasos Bakasetas ve 38. dakikada Papiss Cisse kaydetti.

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Alanyaspor'da Fabrice N'Sakala maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Aytemiz Alanyaspor üst üste 5. galibiyetini aldı. Ev sahibi takım bu galibiyet ile puanını 38'e çıkartırken Yeni Malatya 24 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 1 maç eksiği bulunan Yeni Malatya ise Ankaragücü'nü konuk edecek.

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