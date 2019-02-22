Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maç sonucu: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Aytemiz Alanyaspor, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Mücadelede dakikalar henüz 7'yi gösterirken Baiano'nun sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topu Papiss Cisse filelerle buluşturdu. Ağlara giden top, önce ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmasa da hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla golü verdi ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti.

Kronometreler 41'inci dakikayı gösterirken Strahil Popov, Jorge Campos'a yaptığı sert hareket sonrası önce sarı kart, ardından da VAR uyarısıyla kırmızı kartla cezalandırıldı ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

Devre arasına 1-0 önde giren Alanya, ikinci yarıda da golü erken buldu. Sağ kanattan Baiano'nun yaptığı ortada topu muhteşem bir kafa vuruşuyla filelere gönderen Cisse, hem kendisinin hem de takımının 2'nci golünü kaydetti.

Karşılaşmada son sözü ise 89'uncu dakikada oyuna sonradan giren Josef Sural söyledi ve Alanyaspor, 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında çıktığı 6. maçtan da yenilgiyle ayrılırken Alanyaspor da puanını 31'e çıkararak sıralamada rakibini altına aldı.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

7. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0

23. dakikada Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica'nın şutu dışarı gitti.

31. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Popov, Campos’a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hajradinovic'in derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Trezeguet sağ çaprazdan içeri sokuldu, yerden vuruşunda top kaleci Haydar'da kaldı.

53. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanattan Baiano'nun ortaladığı topa gerilerden gelen Papiss Cisse savunmadan önce nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu sol alt köşeden ağlara gönderdi. 2-0

54. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Villafanez sol ayağıyla çok sert vurdu. Direkten dönen topu Djalma kaleye yollamak istedi ancak savunma araya girerek kornere çeldi.

72. dakikada Alanyaspor atağından Nsakala'nın ortasında penaltı noktası üzerindeki Ozan'a aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunu kaleci Scuffet müthiş bir hamleyle kornere tokatladı.

90. dakikada Alanyaspor atağında sağ kanatta üç kişinin arasından nefis sıyrılan Cenk Ahmet'in içeri yerden çevirdiği topa penaltı noktası üzerindeki Sural gelişine vurarak filelerle buluşturdu. 3-0

Alanyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice Nsakala, Welinton, Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan (79' Isaac Sackey), Efecan Karaca (87' Cenk Ahmet Alkılıç), Djalma Campos, Lucas Villafanez, Papiss Cisse (83' Josef Sural)

Kasımpaşa: Simone Scuffet, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafez (80' Özgür Çek), Strahil Popov, Loret Sadiku, Tarkan Serbest, Abdul Rahman Khalili, Haris Hajradinovic (68' İlhan Depe), Trezeguet, Stipe Perica (46' Bangali-Fode Koita)

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: Stipe Perica (15'), Papiss Cisse (24'), Lucas Villafanez (45+2'), Bangali-Fode Koita (63'), Cenk Ahmet Alkılıç (90')

Kırmızı Kart: Strahil Popov (43')