Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Son haftalarda oldukça formda olan ev sahibi takım kötü günler geçiren Kasımpaşa karşısında serisini devam ettirmek istiyor. Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa ise kader maçında.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşma başladı.

7. dakikada sağ kanattan Baiano’nun ceza sahasına yaptığı ortada defanstan seken topu arka direkte Cisse ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle ilk önce sayılmadı. Ardından VAR’dan gelen uyarıyla maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, filelere giden meşin yuvarlağı geçerli saydı. 1-0

23. dakikada Ozan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında kale önünde Welinton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topla buluşan Perica'nın şutu dışarı gitti.

31. dakikada Ozan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cisse’nin sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

41. dakikada Popov, Campos’a yaptığı sert hareket sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ardından VAR’dan gelen uyarı sonrası Kasımpaşalı oyuncu direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dk.53 GOL! Papiss Cisse, sağ kanattan gelen ortaya yaptığı harika kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi.

Alanyaspor - Kasımpaşa ilk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice Nsakala, Welinton, Georgios Tzavellas, Baiano, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma Campos, Lucas Villafanez, Papiss Cisse

Kasımpaşa: Simone Scuffet, Syam Ben Youssef, Veysel Sarı, Karim Hafez, Strahil Popov, Loret Sadiku, Tarkan Serbest, Abdul Rahman Khalili, Haris Hajradinovic, Trezeguet, Stipe Perica (46' Bangali-Fode Koita)

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Sarı Kartlar: Stipe Perica (15'), Papiss Cisse (24'), Lucas Villafanez (45+2')

Kırmızı Kart: Strahil Popov (43')

Alanyaspor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

Süper Lig’de ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, çıktığı 5 maçta da puan alamadı. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 29 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.