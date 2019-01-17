Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa (CANLI)

Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'un kupadaki konuğu Kasımpaşa... İki takım son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor.

ALANYASPOR - KASIMPAŞA CANLI

İlk 11'ler

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Merih, N'Skala, Taha, Ceyhun, Djalma, Lucas, Junior, Cisse

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Pavelka, Sadiku, Eduok, Hajradinovic, Trezeguet, Diagne

Kasımpaşa ara transferde kadrosunu Hajradinovic, Heintz, Scuffet ve Azad'ı kadrosuna katmıştı. Alanyaspor ise Ozan Tufan, Caulker ve Josef Sural'la takviye yaptı.



