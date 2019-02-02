Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ikinci devresine 2'şer galibiyetle başlayan takımların mücadelesinde iki tarafın da hedefi serilerini devam ettirmek.

Yeni transferlerden Mitroglou ve Luyindama'yı ilk 11'de sahaya süren Sarı-Kırmızılı takım, 41 puanlı lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunuyor. Yeşil-Turunculu ekip ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısındaki müsabakayı Galatasaray, İstanbul'da 6-0lık skorla kazanmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı maç başladı...

Mücadelenin 6. dakikasında Galatasaray'ın yeni stoperi Luyindama, orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 13. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Cisse sağ alt köşeye şutunu çekti, kaleci Muslera gole izin vermedi.

Maçın 15. dakikasında Efecan'ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Villafanez yerden vurdu, kaleci Muslera kurtardı.

Dakika 18'de talihsiz bir sakatlık yaşayan Mariano maça devam edemedi. Brezilyalı futbolcunun yerine Ömer Bayram dahil oldu. Bu hamleyle müsabakaya sol bekte başlayan Linnes asıl mevkisi sağ beke döndü.

Müsabakanın 23. dakikasında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Cisse uzak köşeye şutunu çekti ama hedefi bulamadı.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Efecan sağ kanattan ortayı açtı, arka direkte Fernandes kafayı vurdu ama etkili olamadı.

Maçın 39. dakikasında Fernandes'in ceza sahasından yaptığı vuruşta kaleci Muslera ilk hamlede topu elinden kaçırdı ama ikinci hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

Mücadelenin 45+1'nci dakikasında Baiano'nun sağ kanattan açtığı ortada Fernandes kafa vuruşunu yaptı ama top Muslera'nın kucağında kaldı.

Dakika 45+4'te Djalma Campos muhteşem bir gole imza attı! Alanyasporlu futbolcu uzak mesafeden aşırtma bir vuruşla kaleci Muslera'yı avladı!

Karşılaşmanın ilk devresi Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Müsabakada ikinci yarı başladı...





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TAKIM KADROLARI

ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Papiss Cisse.

YEDEKLER: Ufuk, Caulker, Cenk Ahmet, Taha, Hakan, Ozan, Hasan, Sural.

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GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou.