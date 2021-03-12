Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisine odaklandı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Akdeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 17 Mart Çarşamba günü oynanacak maç öncesi ligde karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda puan arayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği maç, yarın saat 16.00'da başlayacak. Aytemiz Alanyaspor 46 puanla 5'inci sırada yer alırken, son maçlarında inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Geçen hafta deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden ve bu haftayı moralli geçiren turuncu yeşilli takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son idmanla tamamlayacak.

AKDENİZ DERBİSİNDE ANTALYASPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Son 13 maçtır yenilmeyen rakibine karşı mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile bugüne dek Süper Lig'de 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 5'ini Antalyaspor kazanırken, 3 maçta gülen taraf Alanyaspor oldu. Bir maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı ise Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı. Ayrıca bu iki takım arasında ligde oynanan 9 maçta bugüne dek Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Antalyaspor 13 kez gol sevinci yaşadı.

ALANYASPOR'DA 3 EKSİK

Derbinin hazırlıklarını bugün tamamlayacak Aytemiz Alanyaspor'da, sakat oyuncular düşündürüyor. Turuncu yeşillilerde, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan Damian Kadzior ve sakatlığı henüz geçmeyen Steven Caulker kadroda yer alamayacak. Takımın başarılı file bekçisi Marafona'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak. Genç oyuncu Ahmet Gülay'ın da hafif sakatlığı olduğu öğrenilirken, 2 haftadır sakat olan golcü oyuncu Khouma Babacar takımla çalışmalarına başladı. Babacar'ın teknik direktör Çağdaş Atan'ın görev vermesi durumunda yarın sahada olması bekleniyor.

Alanyaspor'da sakatlıkların yanı sıra geçen hafta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Berkan Kutlu da forma giyemeyecek. Adam Bareiro, Ceyhun Gülselam, François Moubandje ve Efecan Karaca da sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan biri, Antalyaspor maçında kart görmesi durumunda 31'inci hafta deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11: Serkan Kırıntılı - Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Tayfur, Salih, Davidson, Bareiro

SAKAT: Steven Caulker, Damian Kadzior, Ahmet Gülay, Marafona

Cezalı: Berkan Kutlu

DHA