Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden ve şu anda boşta olan milli futbolcu Aytaç Kara'nın adı, bir süredir Kasımpaşa'yla birlikte anılıyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili İtalyan basınından gelen bir haberse gündem yarattı.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Serie A ekiplerinden Brescia, Lecce ve Udinese Aytaç'ı kadrolarına katabilmek için düğmeye bastı. Haberde Udinese'nin Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün transferinin gerçekleşmemesi hâlinde Aytaç'ı renklerine bağlayabileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler