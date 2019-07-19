Aytaç Kara'ya Serie A'dan üç talip!

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden Aytaç Kara'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

19 Temmuz 2019, Cuma 12:35
- A +
Aytaç Kara'ya Serie A'dan üç talip!

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden ve şu anda boşta olan milli futbolcu Aytaç Kara'nın adı, bir süredir Kasımpaşa'yla birlikte anılıyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili İtalyan basınından gelen bir haberse gündem yarattı.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Serie A ekiplerinden Brescia, Lecce ve Udinese Aytaç'ı kadrolarına katabilmek için düğmeye bastı. Haberde Udinese'nin BeşiktaşDorukhan Toköz'ün transferinin gerçekleşmemesi hâlinde Aytaç'ı renklerine bağlayabileceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...