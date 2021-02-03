Aytaç Kara, Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’da forma giymektedir. Kara, 2003 yılından beri futbol camiasında bulunuyor.

Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara hakkında kısa bilgiler

Aytaç Kara, Türk futbolunda Süper Lig oyuncularından birisidir. Profesyonel kariyerine 2010 yılında başlamıştır.

Aytaç Kara Hakkında Kısa Bilgiler:

Doğum tarihi ne zamandır? 23 Mart 1993

Doğum yeri neresidir? İzmir

Kaç yaşındadır? 27 (2020 yılı itibariyle)

Boyu kaçtır? 1, 85

Hangi uyruktandır? Türk

Hangi mevkide maçlara çıkmaktadır? Orta Saha ve Merkez Orta Saha

Yan mevkisi nedir? Ön Libero ve On Numara

Hangi ayağıyla oynamaktadır? Sağ ayak

Futbolcunun danışmanlığını kim yapmaktadır? Golden Foot Management

Güncel olarak hangi kulüpte forma giyiyor? Kasımpaşa

Güncel piyasa değeri ne kadardır? 2 milyon Euro

Aytaç Kara nerelidir?

Aytaç Kara, İzmir ilinde dünyaya gelmiştir. Kariyerine bir İzmir takımı olan Altay’da başlamıştır.

Aytaç Kara şu an kaç yaşındadır?

Aytaç Kara, 2020 yılı itibariyle 27 yaşındadır. Bu yaş, futbolcu için bir avantaj olarak görülebilir.

Aytaç Kara hangi takımlarda forma giydi?

Futbolcu, bugüne kadar pek çok farklı takımda forma giydi. Bu takımlar arasında milli takım da bulunmaktadır.

Aytaç Kara Kariyeri ve Forma Giydiği Takımlar Listesi:

Altyapı kariyeri

Altay (2003-2010)

Aytaç Kara, futbol serüvenine 2003 yılında başladı. Altay’da ilk defa forma giyen oyuncu, 2010 senesine kadar alt yapı takımında kaldı. 2010 senesinde ise takımı onu as kadroya dahil etti.

Profesyonel Kariyerine Bakış

Altay (2010-2012)

2010 yılında alt yapısında oynadığı Altay, oyuncu ile sözleşme imzaladı. Böylelikle Kara’nın profesyonel futbol yolculuğu başlamış oldu.

Aytaç Kara, bu takımda 2012 senesine kadar forma giydi. Daha sonra transfer olarak buradan ayrıldı. Altay’da forma terlettiği süre boyunca toplam 21 maça çıktı, fakat hiç gol atamadı.

Eskişehirspor (2012-2015)

Aytaç Kara, 2012 sezonunda Eskişehirspor’a transfer oldu. Burada toplam 31 maça çıktı ve 3 gol atmayı başardı. Bu takımda da 3 sene boyunca maçlara çıktıktan sonra tekrardan transfer süreci başladı.

Trabzonspor (2015-2018)

Aytaç Kara, 2015 senesinde Trabzonspor’a transfer oldu. Burada 2018 senesine kadar maçlara çıktı ve takıma puan kazandırdı. Trabzonspor’da toplam 39 maça çıktı ve bir gol attı.

Yeni Malatyaspor (Kiralık / 2017-2018)

Trabzonspor, futbolcuyu 2017 yılında Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak gönderdi. Burada Kara, tam 29 maçta 4 gol attı. Bir sezon sonunda yeni bir transfer süreci başladı.

Bursaspor (2018-2019)

Futbolcu, kiralık döneminden sonra Trabzonspor’dan ayrıldı ve Bursaspor’a geçiş yaptı. Burada iyi bir performans gösterdi ve 32 maçta 6 gol attı.

Kasımpaşa (2019-devam etmekte)

Bursaspor’da bir sezon geçirdikten sonra, Kasımpaşa’da forma giymek üzere transfer oldu. Şu an hala bu takımda maçlara çıkmaktadır.

Milli Takım zamanları

Aytaç Kara, pek çok kez milli takımda forma giydi. Bunlardan ilk dört tanesi gençlik dönemlerine aittir.

İlk olarak U-18 takımına girdi. 2011 yılında U-19 takımında maçlara çıktı. 2012 sezonunda U-20 takımına çağrıldı. 2013-2014 sezonu için U-21 maçlarına çıktı. 2013 yılında Türk milli takımında forma giyme şansına sahip oldu.

Aytaç Kara'nın kariyerindeki önemli olaylar nelerdir?

Kara, kariyerindeki ilk golünü Eskişehirspor için attı. 2013-2014 sezonun Medicalpark Antalyaspor takımına karşı ilk golünü atmıştır. Bu gol, Eskişehirspor’un galibiyetini hazırlamıştır.

2021’de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Kara, 2021 sezonunda da Kasımpaşa ile yola devam edecek. Oyuncunun bu takım ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde son bulacak. Oyuncunun maç başı veya aylık maaşı hakkında net bilgiler takım tarafından henüz duyurulmadı.