Aytaç Kara: Lige damga vuracağız

Süper Lig’de kötü başlangıca rağmen son iki haftada çıkışa geçen Kasımpaşa’nın önemli isimlerinden Aytaç Kara, birbirlerine alıştıkça lige damga vuracaklarını belirtti.

01 Ekim 2019, Salı 06:01
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Aytaç Kara: Lige damga vuracağız

İlk 4 haftada galibiyet alamayan Kasımpaşa, iki haftadır çıkışa geçti. Antalyaspor’u sahasında 3-0, Denizlispor’u ise deplasmanda 1-0 deviren Lacivert-Beyazlılar’ın yıldızı Aytaç Kara da başarının sırrını FANATİK’e anlattı.

İlk haftalarda uyum süreci yaşadıklarını belirten 26 yaşındaki oyuncu, “Yeni kurulan bir takımız. Uyum sürecini yine de erken atlattık. İyi oynuyoruz ve iki haftadır gol yemeden kazanıyoruz. Birbirimize alıştıkça lige damga vuracağımıza inanıyorum. Hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Bu performansımızı devam ettirdiğimiz sürece ilk 5’in içerisinde olacağımızı düşünüyorum” dedi.

Mertcan Polat 

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