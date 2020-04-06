Aytaç Kara: Hiç bu kadar ara vermedik

Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara süreçle ilgili değerlendirmede bulundu. “Önemli olan bu süreci atlatmamız” diyen başarılı oyuncu Süper Lig'e verilen ara hakkında, “Evde yapılan antrenman sahadaki ile bir olmuyor. Kondisyon antrenmanını evde yapamazsınız. Hiçbir zaman bu kadar ara vermedik. Yaz tatillerinde bile en fazla arayı 1 ay verdik. Biz de döndüğümüzde buna göre çalışacağız” dedi.