Aytaç Kara: Fatih Hoca ile daha önce çalışmıştım

Galatasaray 'ın yeni transferi Aytaç Kara, Dinamo Bükreş ile oynanan ilk hazırlık maçında iki gol attı. Aytaç Kara maçın ardından hem teknik direktör Fatih Terim hem de çalışmalar hakkında GS TV'ye konuştu.

'Yoğun tempoda hazırlanıyoruz'

Aytaç Kara, "Fatih hoca ile çalışmak büyük gurur. 20 yaşındayken böyle bir tecrübe yaşamıştım. Kaptanımız Arda ağabey, arkadaşlarımız olsun çok sıcak kanlı. Yeni gelenlere çok yardımcı oluyorlar. Yoğun tempoda hazırlanıyoruz. Hocamızın istediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi oynadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı