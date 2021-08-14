Aytaç Kara: Destek olan taraftarlarımıza yürekten teşekkürler

Galatasaray 'ın İstanbul'daki St. Johnstone maçında yaptığı hatayla takımının gol yemesine ve Muslera'nın kırmızı kart görmesine neden olan Aytaç Kara, rövanş karşılaşmasında sonradan oyuna girdi. Kısa sürede elinden geleni yapan tecrübeli orta saha oyuncusu, dün sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Uzun ve zorlu yolda güzel başlangıç, değerli galibiyet. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Destek olan taraftarlarımıza da yürekten teşekkürler" açıklamasını yaptı.