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Aytaç Deniz ve Hasan Demir, Nazilli Belediyespor'da kaldı

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı.

05 Haziran 2021, Cumartesi 18:42 Son Güncelleme:
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Aytaç Deniz ve Hasan Demir, Nazilli Belediyespor'da kaldı

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı. Gelecek sezon 2'nci Lig'de iddialı bir konumda olmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Aytaç Deniz ve Hasan Demir için Demirören Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

İmza törenine katılan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koşar, "Oyuncularımızla yapılan görüşmeler sonrasında sözleşme yeniledik. İmzalar futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi. (DHA)

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