Ayşenur Afyon Sarıaslan & Burak Sarıaslan çiftinin mutlu günü

Fanatik Gazetesi'nin eski editörlerinden Ayşenur Afyon Sarıaslan ve Burak Sarıaslan çiftinin Leyla ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi.

Memorial Bahçelievler'de 02.02.2022 günü Dr. Mürüvvet Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen doğumda Leyla bebek, 3 kilo 250 gram ağırlığında ve 50 cm büyüklüğünde dünyaya geldi.

Fanatik Ailesi olarak Ayşenur Afyon Sarıaslan ve Burak Sarıaslan'ı tebrik eder, Leyla bebeğe sağlık ve güzel bir yaşam dileriz.