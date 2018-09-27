Aysel Özgan gümüş madalya kazandı

Para Atıcılık Dünya Kupası’nın dördüncü gününde, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde Aysel Özgan ve erkekler havalı tabanca takımı gümüş madalya aldı.

Fansa’nın Chateauroux şehrinde gerçekleştirilen ve Atıcılık Milli Takımı’nın 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota almak için mücadele ettiği organizasyonda Aysel Özgan, kadınlar 10 metre havalı tabancı kategorisinde 231,7 puanla ikinci sırayı aldı.

Milli sporcu, bu derecesine rağmen paralimpik oyunlar için kota elde edemedi.

Öte yandan, Korhan Yamaç, Cevat Karagöl ve Yunus Bahçeci’den oluşan erkekler havalı tabanca takımı ise bin 681 puanla atışları 2. sırada tamamladı. Kota hakkı kazanamayan erkek takımı, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Para Atıcılık Dünya Kupası, 29 Eylül Cumartesi günü sona erecek.