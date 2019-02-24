Ayşegül Mert’in hedefi gençlerde 'grand slam' şampiyonluğu

Pakistan’da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Gençler Turnuvası’nda tek kadınlarda şampiyon olan Ayşegül Mert, grand slam gençler turnuvalarına katılmayı ve şampiyonluklar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Başkent İslamabad’da düzenlenen ITF Gençler Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaşan ve kariyerinde bir ilki yaşayan 14 yaşındaki Ayşegül Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oynadığı maçlarda sadece 1 set kaybettiğini belirtti.

Malezya, Hong Kong, Güney Kore ve Rusya’dan gelen tenisçileri mağlup ederek şampiyon olan Ayşegül, "Geçen sene de İslamabad’da turnuvaya katılmıştım ve yarı finalde kaybetmiştim. Buraya katılmadan önce Antalya ve Şanlıurfa’da turnuvalara katıldım, antrenmanlarımı turnuvalarda yaptım diyebilirim." dedi.

Uluslararası turnuvaların daha kapsamlı ve zor olduğunu ifade eden Ayşegül, Antalya ve İstanbul’da düzenlenecek turnuvaların ardından ekim ayında yine İslamabad’daki bir turnuvaya katılacağını belirterek, "Antalya’da ve İstanbul’da, seviyemden yüksek seviyelerde rakiplerle oynayacağım. Amacım daha fazla puan toplayarak üst seviyelere yükselmek." diye konuştu.

ITF turnuvalarının ilk seviyesi olan "Grade 5"te yer alan Ayşegül, "Hedefim Wimbledon ve Roland Garros gibi grand slam turnuvaların gençler turnuvalarına katılmak ve şampiyonluklar kazanmak. 2-3 yıl daha ITF gençler turnuvalarında oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Yurtalan: "Avantajı, uzun boyu ve solak olması"

Ayşegül Mert’in antrenörü Efe Yurtalan, İslamabad’da düzenlenen turnuvaya 3 numaralı seribaşı olarak katıldıklarını aktardı.

ITF turnuvalarında aldıkları puanların daha üst turnuvalara çıkmak için önemli olduğuna değinen Yurtalan, "Daha çok turnuva ritmine girmek ve 2019’u ilk 500’de bitirmek için çalışıyoruz. Daha sonrası için ise hedefimiz grand slamlara katılacak seviyeye gelmek. Bu seviyeye gelecek potansiyelimiz var." diye konuştu.

Ayşegül’ün gençler turnuvası yanında profesyonel turnuvalarda da yer alarak profesyonelliğe geçiş sürecini yumuşatmak istediklerini ifade eden Yurtalan, "Özellikle kadınlarda genç yaşlarda grand slama katılmak çok normal. Bu seneki hedefimize ulaşırsak 18 yaşına kadar grand slama katılabiliriz. Ayşegül’ün uzun boyu ve solak olması çok büyük bir avantaj. Bu avantajı doğru kullanırsak hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

AA