Ayşe Çağırır ve Buse Naz Çakıroğlu ringe çıkıyor

2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 3. gününde 63 kilodaki Sema Çalışkan, 1. tur maçında son dünya şampiyonu İrlandalı Amy Sara Boadhurst'la karşılaştı. Mayıs ayındaki Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli sporcumuz, güçlü rakibine 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Şampiyonada bugün 48, 50, 66kg'da müsabakalar yapılacak. 48kg'da dünya şampiyonu Ayşe Çağırır ile 50kg'da olimpiyat 2.'si ve dünya şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu bugün ilk tur maçına çıkacak. 66kg'da Busenaz Sürmeneli ise ilk maçını bay geçecek.