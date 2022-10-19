Ayşe Çağırır 2. turda elendi

﻿﻿Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde öğle seansında, 48 kg'da Ayşe Çağırır, 2. tur maçına çıktı. Milli sporcumuz, altın madalya kazandığı Dünya Şampiyonası çeyrek finalde yendiği İngiliz Demie-Jade Resztan'la karşılaştı.

Ayşe Çağırır ilk raundu 5-0 geride kapatsa da 2. ve 3. rauntta daha etkili oldu ancak galibiyete yetmedi ve ringden 4-1 yenik ayrılarak, şampiyonaya veda etti.