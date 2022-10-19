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Ayşe Çağırır 2. turda elendi

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde öğle seansında, 48 kg'da Ayşe Çağırır, 2. tur maçına çıktı. Milli sporcumuz, altın madalya kazandığı Dünya Şampiyonası çeyrek finalde yendiği İngiliz Demie-Jade Resztan'la karşılaştı. Ayşe Çağırır ilk raundu 5-0 geride kapatsa da 2. ve 3. rauntta daha etkili oldu ancak galibiyete yetmedi ve ringden 4-1 yenik ayrılarak, şampiyonaya veda etti.

19 Ekim 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Ayşe Çağırır 2. turda elendi

﻿﻿Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nın 4. gününde öğle seansında, 48 kg'da Ayşe Çağırır, 2. tur maçına çıktı. Milli sporcumuz, altın madalya kazandığı Dünya Şampiyonası çeyrek finalde yendiği İngiliz Demie-Jade Resztan'la karşılaştı.

Ayşe Çağırır ilk raundu 5-0 geride kapatsa da 2. ve 3. rauntta daha etkili oldu ancak galibiyete yetmedi ve ringden 4-1 yenik ayrılarak, şampiyonaya veda etti.

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