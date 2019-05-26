Azebaycan'ın başkenti Bakü'de 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Aerobik Cimnastik Büyükler Kategorisi'nde tarihinin ilk madalyasını kazandı. Şampiyonada ter döken Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, çiftler kategorisinde gümüş madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin ikinci olduğu yarışmada birinciliği Macaristan elde ederken, Romanya ise kürsüde üçüncü sırada yer aldı.

İHA