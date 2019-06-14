Ayşe Begüm Onbaşı minik jimnastikçiyle buluştu

Akhisar Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Birinci Jimnastik Şenliği'nde minik sporcularla buluşan Onbaşı'na ilgi oldukça yoğundu.

Miniklerle bol bol fotoğraf çektiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Burada bulunmak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Akhisar'ın böyle bir organizasyon yapmasını görmek gerçekten çok güzel. Pırıl pırıl parlayan öğrencilerimiz var. Ben de bu yollardan geçtim. Jimnastik gerçekten azim ve devamlılık isteyen bir spor. Tabii ki Akhisar'ın şartlarında bunu başarmak çok zorlu bir yol ve öğrencilerimize çok büyük emek düşüyor. Bu yolda ben ailemden çok fazla destek gördüm. Kendi çabalarım da var ama ailelerin desteği olmadan gerçekten hiçbir başarıya ulaşılamaz. Belediyenin de desteğinin olması çok önemli. Atatürk'ün bir sözü vardır; 'Zeki, çevik ve ahlaklı olmak'. Gerçekten bunu yansıtabilen sporcular yetiştirebildiğimiz için Akhisarlı olarak çok mutluyum" diye konuştu.