Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Bakü'de tarih yazdı. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla altın madalya kazanarak büyüklerde Türk aerobik cimnastik tarihinde bir ilke imza atan Ayşe Begüm, 1.'lik kürsüsünde İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Milli cimnastikçi, "Türk kadınının gücünü göstermiş olduk" mesajı verdi. Ulusal ve uluslararası 36'sı altın 60'tan fazla madalya kazanan Ayşe, "Madayla canavarı" lakabıyla anılıyor.

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında? Ayşe Begüm Onbaşı nereli?

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 11 yaşından beri milli formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull atletidir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır. Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Akhisar'da 3 yaşında baleye başlayıp, 6 yaşında aerobik cimnastiğe geçiş yapan Ayşe Begüm Onbaşı, "Zihinsel eğitim alıyorum ve bu bana gerçekten yardımcı oluyor. Sahnede olduğumda çok heyecanlanıyorum ve kendime çok güveniyorum. Aerobik cimnastik yaptığımda uçuyormuş gibi hissediyorum" dedi.

Ayşe, "Madayla canavarı" lakabıyla anılıyor

Gençlerde uluslararası şampiyonalarda 2015'te Meksika'da bronz, 2016'da Güney Kore'de altın, 2017'de İspanya ve İtalya'da altın, 2018'de Fas'ta gümüş, Portekiz'de bronz madalyalar dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası 36'sı altın 60'tan fazla madalya kazanan Ayşe, "Madayla canavarı" lakabıyla anılıyor.

Ayşe Begüm Onbaşı: Türk kadının gücünü gösterdim

Altın madalya kazandığı için yaşadığı mutluluğu dile getiren Redbull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Aerobik Cimnastik Şampiyonası Bakü'de sona ermiş bulunuyor. Tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazandım. Gerçekten çok mutluyum. Ekip olarak çok mutluyuz. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Yarıştığımız alanda Azeri kardeşlerimizin desteği bizi çok mutlu etti. Emeği geçen, benimle birlikte olan, destekleyen, yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



