Ayşe Begüm Onbaşı, Kadınlar Günü’nde kadınlara sabah sporu yaptırdı

Kayalıoğlu Mahallesi’nde bulunan semt parkından kadınlarla sabah sporu yapan Ayşe Begüm Onbaşı, kadınların istediklerinde ve inandıklarında her şeyi başarabilecekleri söyledi.

Kadınlara karanfil de dağıtan Onbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Güçlü ve emekçi kadınlarla bir araya geldiğimiz bir program organize ettik. Bizim için önemli olan güçlü kadınları ortaya çıkarmak ve onların her alandaki güçlerini gösterebilmek. Bu projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

Akhisarlı kadınlar da sabah sporunda dünya şampiyonu Onbaşı ile tanışmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

AA