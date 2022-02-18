Ayşe Arman: Fotoğraf, sadece bir tesadüf

Gazeteci yazar Ayşe Arman'ın Sutopu Federasyonu'nun paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan fotoğraf hakkında yazdığı yazı ve Sutopu Federasyonu asbaşkanı Emre Turanlı'nın açıklaması şu şekilde:

"Dikkat! Dikkat! Sabah, bu fotoğrafı ben de gördüm. Az kalsın şöyle bir yazı döşeniyordum.

Yuh! Ne günlere kaldık… Bu nasıl bi fotoğraf! Tesadüf mü yani? Erkekler, salon salomanje… Kadın sporcular ise sırf kafa… Boyunlarına kadar suda… Boyundan aşağıları yok… Bizim kadından, kadın bedeninden korkumuz ne zaman bitecek?????

Son anda beni bir şey dürttü, Türkiye Su Topu Federasyonu’nan instagram hesabına baktım. Ve bir sonraki paylaşımda kadın sporcuların mayolu fotoğraflarını (2. fotoğraf) gördüm. Ve anladım ki, kadın düşmanlığı olarak algıladığım şey, benim kendim önyargımmış! Fotoğraf, sadece bir tesadüfmüş.

Amaaaaa inanır mısınız, ilk fotoğrafı paylaşıp, eleştirenlere kızamıyorum. Çünkü kötü bir niyetleri olmadığını biliyorum. Ülkede o kadar korkunç şeyler oluyor ki… Hepimizin ayarları bozuldu!!!

Ben olayı unutup hayatıma devam ediyordum ki, Emre Turanlı ulaştı bana. Ocak’tan beri Sutopu Federasyonu asbaşkanıymış. Gayet iyi tanıyorum kendisini. Şunları anlattı:

“Hiç kimsenin kadın sporcuların mayolarına takmak, onların bedenlerini göstermemek gibi bir zihniyeti asla olamaz! Yazılanlar, kimseyi arayıp sorma nezaketini bile göstermeden yapılan paylaşımlar. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Kadın sporcularımız kırıldı ve çok üzüldü. “Uzun zamandır çalıştığımız, heyecanla beklediğimiz Avrupa Şampiyonası öncesi böyle bir haber yerine, sporumuzla ve başarılarımızla anılmak isterdik” diyorlar. Haksızlar mı? Dilersen yarın onlarla da konuşabilirsin…

Haklılar!!!

Meğer fotoğraf ekibi, antrenman esnasında gelmiş, bazılarının üzerinde ay yıldızlı forma olmadığı için, farklı farklı görünmemek adına, fotoğraf, havuzda çekilmiş. Ama bir sonraki fotoğrafta hepsi ay yıldızlı mayolu!!! (Zaten instagram hesabında geriye gidince tonla mayolu fotoğraf görüyorsunuz…)

Kızlar…

Belçika’yla yapacağınız Avrupa Kadınlar Sutopu Şampiyonası elemelerinde başarılar diliyoruz sizeee… Türkiye’ye dönünce, dilerseniz buluşuruz da. Takılmayın böyle haberlere. Moral bozmak yok. Sizi seviyoruz, inanıyoruz ve destekliyoruzzzz…

(23’e 9 kazandılar!!! Bravooo kızlar)