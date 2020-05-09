Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

2010'lu yıllarda Türk futbolunun en iyi bek tandeminini oluşturan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ikilisinin adı son dönemlerde birçok takımla anılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını beraber giyen ikili, Türk futbol tarihinde çok özel bir yere sahip oldular. İşte ayrılmaz ikilinin tüm detayları!



